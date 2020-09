Froome přiznal, že pro Tour de France nebyl v optimální formě

Nominace předního britského týmu na Tour, která je v pandemií koronaviru výrazně pozměněné sezoně v těchto dnech prvním ze závodů trojkoruny Grand Tours, byla velmi dlouhou dobu předmětem spekulací. Froome toužil po velkém návratu po vážném zranění z minulého roku a zároveň po tom, aby se stal pátým jezdcem historie s pěti triumfy po boku Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

Právě ještě alespoň jeden titul je také patrně jeho hlavní motivací pro zbytek závodní kariéry. I proto se rozhodl po sezoně odejít, což před dvěma měsíci s předstihem oznámil, do izraelské stáje Start-Up Nation, která má nově licenci World Tour. Dohodl se s ní na dlouhodobém kontraktu.

Takřka měsíc a půl nato scházel mezi vyvolenými pro start na Tour. Stejně dopadl i předloňský vítěz Geraint Thomas. Ineos se rozhodl vsadit na obhájce loňského prvenství Kolumbijce Egana Bernala.

Křivdu necítím, říká Froome

Froome ale ujistil, že necítí žádnou křivdu. "Ne, nic takového. Nijak moc mě to rozhodnutí nepřekvapilo. Rozumím mu na sto procent. Já sám jsem cítil, že jsem na tom nebyl tak, jak bych potřeboval být," přiznal zkušený Brit v rozhovoru pro server cyclingnews.com a deník Gazzetta dello Sport před startem závodu Tirreno-Adriatico.

Thomas má být lídrem týmu na Giru d'Italia, Froome se pak bude loučit na Vueltě, přičemž oba závody se za mimořádných okolností, které pandemie přinesla, budou překrývat.

Chris Froome.

Twitter

"Na mistrovství světa nepojedu, spíš po Tirrenu zamířím na pár týdnů do vyšších nadmořských výšek a budu se nadále soustředit na to, abych byl co nejlépe připravený na Vueltu. Možná pojedu nějaký z jednodenních závodů, ale to teprve uvidíme, jak vše půjde," nastínil Froome.

Vuelta pro něho může být hodně sentimentálním vystoupením. V týmu působí od roku 2010 a právě v jeho dresu ji v letech 2011 a 2017 také dvakrát vyhrál. I když ho mnozí začali po zranění a i s ohledem na přibývající léta odepisovat, věří, že ještě neřekl poslední slovo.

"Kdybych nevěřil, že je možné, abych ještě dokázal vyhrávat, těžko bych podstupoval vše, co podstupuji. Užívám si, když lidé říkají, že už na to nemám. Dává mi to porci motivace navíc. Ale až teprve čas ukáže, jak to se mnou doopravdy bude," uvedl Froome.