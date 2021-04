Jakobsen se po osmi měsících od hrozivého pádu představí v Turecku

"Daří se mi dobře, pracuju na kondici," řekl Jakobsen v týmovém videu před sobotním startem závodu a přiznal, že je z návratu nadšený a trochu nervózní zároveň. "Je to skvělý pocit být zpátky na kole a zase opravdu žít jako profesionální cyklista," dodal.

Jakobsena vloni v srpnu v Polsku natlačil v hromadném spurtu úvodní etapy krajan Dylan Groenewegen do bariéry. Mladý sprinter byl s vážným mnohočetným zraněním hlavy v ohrožení života a podstoupil pětihodinovou operaci mozku, následně musel podstoupit i sérii rekonstrukčních zákroků obličeje. V čelistech mu zůstal jediný zub a dočasně měl i ochrnuté hlasivky. Groenewegen vyvázl z karambolu se zlomenou klíční kostí, v listopadu dostal od Mezinárodní cyklistické unie devítiměsíční distanc.

Prostým návratem do závodů si Jakobsen podle svých slov splnil první postupný cíl. Zpět do špičkové formy se chce dostat v roce 2022 nebo 2023.

"Každého v životě potkají nějaké překážky a v mém případě to byl tenhle karambol. Pořád jsem se snažil myslet na to, že jednou to bude lepší, možná zítra, možná až ten další den. Ale když to vzdám, nikdy to nepřijde," prozradil svou motivaci. "Mým druhým cílem je, abych zase mohl zvednout ruce nad hlavu jako vítěz závodu," dodal.