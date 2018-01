Ewan vyhrál druhou etapu Tour Down Under a je novým lídrem

Australský cyklista Caleb Ewan přespurtoval v závěru 2. etapy závodu Tour Down Under slovenského mistra světa Petera Sagana a díky prvenství se dostal také do průběžného vedení. Okrový trikot lídra převzal domácí jezdec od vítěze úvodní etapy Andrého Greipela z Německa, jenž odpadl v závěrečném stoupání.