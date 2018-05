Cyklista Bernal v Kalifornii vyhrál další etapu a dostal se do vedení

Jednadvacetiletý Bernal přišel o první místo po středeční časovce, ale náročná 196 km dlouhá etapa se sedmi vrchařskými prémiemi mu v pátek vyšla. Zaútočil deset kilometrů před cílem a zvítězil s velkým náskokem před Britem Adamem Yatesem. Dosavadní lídr závodu Van Garderen dojel sedmý.

„Tým pracoval skvěle, pak už to bylo jen na mně. Věděl jsem, že do toho v závěrečných kilometrech musím dát úplně všechno. Ale až do posledního stoupání jsem si nebyl jistý, že to doopravdy vyjde," řekl Bernal, který v Kalifornii vyhrál i druhou etapu a míří k největšímu úspěchu v kariéře.

Závod kategorie WordTour v sobotu skončí v Sacramentu.