Američan Koepka obhájil titul na golfovém US Open

Americký golfista Brooks Koepka dokázal jako první hráč po 29 letech obhájit titul na US Open. Turnaj kategorie major na hřišti Shinnecock Hills na Long Islandu ovládl se skóre jeden úder nad par.

Druhý skončil po skvělém finiši o ránu zpět Angličan Tommy Fleetwood a díky třetímu místu si udržel pozici světové jedničky Dustin Johnson z USA.

Do závěrečného dne vstupovala v čele soutěže čtveřice hráčů, s Koepkou a Johnsonem se dělili o vedení ještě Daniel Berger a Tony Finau. Jen osmadvacetiletý Koepka dokázal zahrát v neděli pod par, měl skóre -2.

"Ani ve snu by mě nenapadlo, že vyhraju dvakrát po sobě. Je to ale nádherný pocit," řekl Koepka na osmnáctém greeenu v rozhovoru, který s ním vedl krajan Curtis Strange, dosud poslední úspěšný obhájce titulu na US Open.

Druhý major sezony tentokrát potvrdil pověst nejtěžší golfové zkoušky. Loni na hřišti Erin Hills kraloval Koepka se skóre -16, tentokrát se pod par nikdo nedostal.

Navíc řada favoritů ve větru a na obtížných greenech pohořela. Cutem mimo jiné neprošli Američané Tiger Woods, Jordan Spieth a Bubba Watson, Rory McIlroy ze Severního Irska, Australan Jason Day nebo španělský ranař Jon Rahm.

Přesto se turnaj dočkal vyrovnání nejlepšího výkonu za kolo. Fleetwood v neděli zahrál 63 ran, sedm pod par a dostal špičku pod tlak. "Vnímal jsem, jak hraje a klobouk dolů, co předvedl," komentoval výkon anglického hráče Koepka. Ten se uklidnil třemi birdie na prvních pěti jamkách a nevadilo mu ani bogey na osmnáctce.

Nejtěžší chvilku prožil na tříparové jedenáctce. Špatně odhadl první ránu, kterou poslal příliš daleko do vysoké trávy. Bogey zachránil skoro čtyřmetrovým patem. "To byl pro mě parádní výsledek, už bylo málem po mně," řekl Koepka.

Čtvrtý skončil s odstupem tří ran letošní vítěz Masters Patrick Reed z USA, který zahájil finále pěti birdie na sedmi jamkách, ale pak začal chybovat.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Southamptonu (dotace 12 milionů dolarů, par 70): 1. Koepka (USA) 281 (75+66+72+68) 2. Fleetwood (Angl.) 282 (75+66+78+63) 3. Johnson 283 (69+67+77+70) 4. Reed 284 (73+72+71+68) 5. Finau 285 (75+72+66+72) 6. Schauffele 286 (72+74+72+68) Berger (všichni USA) 286 (76+71+66+73) Hatton (Angl.) 286 (75+70+72+69) a Stenson (Švéd.) 286 (71+70 +74+71) 10. Simpson (USA) 287 (76+71+71+69) a Rose (Angl.) 287 (71+70+73+73)