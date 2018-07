Hermannová se Slukovou mají z ME bronz. Soupeřky vzdaly

Druhé nasazené se dokázaly bleskově otřepat ze ztraceného semifinále proti Nizozemkám Sanne Keizerové a Madelein Meppelinkové, které měly také dobře rozehrané. Domácí dvojici ale nakonec podlehly 22:20, 17:21 a 12:15, i když ve třetím setu vedly 11:9. V klíčové pasáži byly Češky nepřesné.

"Tam jsme si to v důležité chvíli nahrály dvakrát úplně do bloku, pak blbě. V závěru jsme dostaly eso, pak skoro eso. Podmínky jsou těžké, hrozně fouká, točí se to," řekla po zápase Sluková.

Hodinu a půl po dohrání semifinále musely nastoupit k duelu o třetí místo proti Španělskám Lilianě a Else. V úvodu zápasu hned nabraly tříbodovou ztrátu a celý úvodní set prohrávaly. Poprvé se dostaly do vedení za stavu 19:18 a sadu vyhrály 21:18.

Ve druhém setu po několika zaváháních Hermannové prohrávaly 1:5, ale česká reprezentantka se oklepala a druhé nasazené záhy srovnaly krok. Když Hermannová se Slukovou vedly 20:16, vzaly si Španělky čas na ošetření. Liliana totiž celý dnešní program odehrála se zlomeným malíčkem pravé ruky, který měla zatejpovaný. I když do té doby Španělky hrály bez výraznějších problémů, proti mečbolu se už na kurt nevrátily a utkání tak skončilo předčasně.

"Je škoda, že neodehrály ten poslední bod. Nerozumím tomu, když odehrály celý zápas. Ale já vím, jak to bylo a strašně mě to těší, že jsme se zvládly posbírat po té porážce v semifinále a jedeme domů s bronzem. To se neděje každý den," řekla Sluková.

Hermannová se Slukovou v Haagu pomstily krajanky Lenku Háječkovou a Hanu Kvapilovou, které před šesti lety na ME na tamní pláži zápas o bronz s tímto španělským týmem prohrály.

Pro nejlepší českou mužskou dvojici skončil turnaj v osmifinále. Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli s ruským párem Konstantin Semjonov, Ilja Lešukov 20:22, 12:21.