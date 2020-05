Noční můra nadhazovače: Baseballistu trefil odpal do hlavy a vážně ho zranil

Takovou situaci si nepřeje zažít žádný baseballista. Nadhazovač jihokorejského celku Lotte Giants Lee Seung-heon musel být převezen do nemocnice poté, co ho během utkání tamní nejvyšší soutěže v městě Tedžon trefil do hlavy soupeřův odpal. Na záznam děsivé scény se můžete podívat ve videu níže.