Házenkářky Mostu porazily ve finále Českého poháru Olomouc

Házenkářky Mostu získaly šestý titul v Českém poháru. Ve finále, které si zahrály posedmé za sebou, dnes díky lepšímu závěru porazily Olomouc 32:27. Bronzové medaile získala Poruba. Sokol, který jako jediný dokázal v roce 2016 Most ve finále porazit, v duelu o třetí místo zdolal Písek 26:25.

Pohár měl původně vyvrcholit už v březnu, svaz ale finálový turnaj po vypuknutí epidemie koronaviru odložil. Česko-slovenská interliga pak byla dvě kola před závěrem základní části předčasně ukončena, následně svaz zrušil i play off o český mistrovský titul.

Do dnešního finále vstoupila lépe Olomouc a první poločas proti favorizovanému Mostu díky aktivnímu a produktivnímu výkonu o gól vyhrála. Vedení Zora držela do 46. minuty, závěr zápasu ale nezvládla. Hráčky Baníku vyrovnaly, ve dvojnásobném oslabení Olomouce se dostaly do vedení a náskok už v koncovce nepustily.