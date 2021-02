Tajemství pražských Lvů prozrazeno! Pomáhá nám exkluizvní aplikace, říká Janouch

Blíží se historický okamžik. Volejbaloví pražští Lvi si v prvním zápase semifinále Vyzývacího poháru poradili s tureckým Ziraat Bankasi Ankara 3:0 a postupu do finále chybí jen krůček. „Je to o něco blíže, ale pořád jsme daleko. Musíme hrát poctivě jako doma," brzdí optimismus Jakub Janouch, nahrávač pražského týmu. Odvetný boj o finále se uskuteční příští středu v Turecku.

Janouch má za zkušenosti v působení Dukle Liberec, zahrál si i v německé nejvyšší soutěži a k tomu je nahrávačem v národním týmu. Teď si Jakub Janouch pochvaluje angažmá v týmu pražských Lvů. „Proti Ankaře jsme předvedli hlavně týmový a sebevědomý výkon. Dva sety byly vyrovnané, ale dokázali jsme je přetlačit. Ukázali jsme větší agresivitu v rozhodujících momentech, což rozhodlo," prohlásil Janouch.

Kromě samotného herního umění si volejbaloví Lvi hýčkají také jednu exkluzivitu. Jako jediný český tým totiž vyvíjejí svoji datovou aplikaci SmartVolley. Ta umožňuje analyzovat herní statistiky, a to jak jejich, tak soupeřů. „Musím říci, že nám to pomáhá. Využíváme ji na každého soupeře a máme do ní vlastní přístup, tedy každý hráč. Já jako nahrávač sleduji, jak soupeř brání. Sleduji obranu, ta je pro mě směrodatná," popisoval volejbalista.

Semifinále Vyzývacího poháru volejbalistů - úvodní zápas: Lvi Praha - Ziraat Bankasi Ankara. Na domácí straně útočí australský smečař Luke Smith, sleduje blokař Petr Špulák, v zeleném libero Matyáš Ježek.

Praha Lvi, ČTK

Přiznává, že na podobnou výhodu nebyl z předchozích klubů zvyklý. „Existuje už aplikace Data Volley, která je ve volejbalovém prostředí hojně využívaná. Ale na manipulaci s ní je potřeba mít odborníka. Pro nás hráče to není zcela vhodné. SmartVolley je přístupnější, jednodušší pro orientaci a mohu si to kdykoliv zapnout," pochvaloval si Janouch.

Česká datová aplikace dokáže matematicky modelovat zápasy a třeba odhalit jinak skrytou kvalitu u hráčů. „V týdnu je den, kdy máme individuální pohovory s vedením. Právě na základě dat vyhodnocujeme naše slabé a silné stránky. Analyzujeme, zda jsme splnili vytyčené cíle. Je to velká výhoda," tvrdil nahrávač o aplikaci, která funguje u Lvů už více než rok.

Pomoci by měla i před historickou bitvou v boji o postup do finále Vyzývacího poháru. „Cítíme zodpovědnost, děláme jméno českému volejbalu. Naposledy byl v semifinále před osmi lety Liberec," poznamenal Janouch, podle kterého je i přes vítězství Pražanů v prvním duelu dál výhoda na straně Turků. „Měli jsme to jednodušší v tom, že nás vlastně skoro vůbec neznají. Navíc jsem četl, že prý sehráli jeden ze svých nejhorších zápasů. U nich to bude o sto procent těžší zápas. Ambice mají stále nejvyšší, nemohou si dovolit s námi prohrát. Ale šance máme," dodal.