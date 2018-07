Baseballista Navrátil se dočkal 1000. úspěšného odpalu

Tisící odpal se mu povedl ve druhé směně při prvním startu na pálce. Domácí tým pak ohlásil time out, aby ho mohl společně oslavit. "Seběhli se na mě spoluhráči a diváci připravili pěkné choreo," uvedl Navrátil.

Ostravský hráč je ve statistice úspěšných odpalů nejlepším baseballistou domácí historie. Na druhém místě je Pavel Budský s 917 odpaly. Třetí Martin Střítecký z Techniky Brno jich má 766.

"Myslím si, že mě ještě někdo v budoucnosti překoná. Je tu hodně mladých hráčů, kteří jsou na pálce šikovní," uvedl Navrátil, který tisícovku nasbíral od roku 1995.

V základní části nejvyšší soutěže má 898 úspěšných odpalů a rád by toto číslo rovněž zaokrouhlil. "Měl jsem příležitost to zaokrouhlit ještě v letošní sezoně, ale nepodařilo se. Zaměřím se na to v příštím roce," řekl.