Ukrajinský rodák Prokopcov se rozloučil s reprezentací: Jsem pyšný, že jsem mohl za Česko hrát!

"Jsem pyšný, že jsem vůbec reprezentoval Českou republiku, že jsem dostal tu možnost. Měl jsem spoustu zážitků, potkal jsem hodně kamarádů a dobrých hráčů po celém světě," uvedl Prokopcov v rámci Czech Open v Olomouci.

"Největším zážitkem bylo určitě třetí místo na mistrovství Evropy družstev před domácím publikem v Ostravě. Mohlo to být ještě lepší, kdyby se situace vyvinula trošku jinak a uhrál bych ten rozhodující bod. Pak by to bylo finále. Ale i tak jsem za to rád, protože třetí místo doma se cení," řekl trojnásobný mistr republiky ve dvouhře, který původně reprezentoval rodnou Ukrajinu.