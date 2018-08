Trenér Novák ke konci Erbanové: Tlak jsem na ni nevyvíjel

Trenér Petr Novák byl rozhodnutím rychlobruslařky Karolíny Erbanové ukončit kariéru překvapený. Prostřednictvím zastupující agentury Sport Invest poslal svoje oficiální vyjádření. „Jsem velmi překvapený tím, že se Karolína Erbanová rozhodla ukončit profesionální kariéru. Netušil jsem to. Jsem právě se svým týmem na soustředění v Itálii, volali mi to známí a od nich jsem se také zprostředkovaně dozvěděl o důvodech, o nichž uvádí, že stály za jejím koncem. Nemám teď dostatek informací, takže bych k celé věci nechtěl nic říkat. Až se seznámím se vším, co Karolína prohlásila, vyjádřím se víc," uvedl v prohlášení.