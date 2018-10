Dvojnásobný šampión Velké pardubické chce prohnat Váňovy koně. Vicodymu věří

„Přišel mi jako dobrá výzva," tvrdí sedmatřicetiletý žokej. Přitom právě on je známý tím, že oblíbeného koně moc nemění. V roce 2008 ovládl Velkou s bělkou Sixteen a v jejím sedle se pak představil i v následujících čtyřech ročnících.

„Koním jsem byl věrný, protože se mnou napoprvé nebo napodruhé Pardubickou vyhráli. Jenže Zarifovi se to za tři roky nepovedlo ani jednou a důvěru v něj jsem trochu ztratil," vysvětloval Bartoš, jenž slavný překážkový dostih opanoval taky v roce 2006 s Decentem Fellowem.

Na třetí prvenství v kariéře se pokusí v neděli zaútočit s Vicodym, s nímž loni ovládl Cenu Labe. Vzhledem ke kontraktu se stájí Lokotrans byl pro něj tento valach první variantou. „Je to kůň, který má formu až na podzim, jeho první starty v sezóně byly hodně negativní," připomněl. Na trati dlouhé 6 900 metrů je prověří silná konkurence. Hned tři žhavé adepty vyšle do boje trenér Josef Váňa. Vedle obhájce titulu No Time To Lose se na závodišti představí i Ange Guardian a Zarif.

„Je hrozně těžké ve Velké pardubické konkurovat jeho koním. Může si vybrat z velkého množství a má na ně oko. A taky tréninkové podmínky. Jejich způsob je vyloženě na vytrvalost, která je pro Velkou podstatná," uvědomuje si Bartoš. Přesto se netají ambicemi. „Jasně že si přeju vítězství, reálně však budu moc rád, když skončím třetí až pátý. Je to určitě kůň, který by měl být na tabuli," dodává.