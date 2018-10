Francouzi v letošní Velké pardubické českým koním nezatopí

„Je to škoda, dostihu by tři nebo čtyři jména z ciziny slušela. Velká pardubická by dostala větší punc," přiznal její dvojnásobný vítěz Josef Bartoš. Zahraničních účastníků mohlo být na startu víc, ale třeba Angličané mají jinak postavenou sezónu a přihlášený irský kůň nezvládl kvalifikační dostih. „Bohužel ho nedokončil," vysvětloval ředitel Dostihového spolku Martin Korba, kterého mrzí absence kvalitních francouzských koní.

„Měl jsem to už avizováno od jejich trenérů. Bylo vidět, že kalkulují ve vítězství v seriálu Crystal Cup. Přijedou ale dva koně do Ceny Labe," řekl.

Zahraniční adepty nepřilákala ani finanční prémie. Sedm nejlepších koní v cíli si pošesté za sebou rozdělí dohromady pět miliónů korun. „Je potřeba se zamyslet nad navýšením prize money," tvrdí Korba. „Já si ale nemyslím, že by to bylo jenom o penězích, dotace není zase tak špatná," připomíná loňský šampión Jan Kratochvíl a upozorňuje na specifika dostihu. „Kůň musí být na tenhle závod připravený. Nemůžou vzít někoho, kdo běhá po trávě nebo jenom dokola," vysvětluje 27letý žokej.

Mezinárodní nádech dodají nejtěžšímu překážkovému dostihu na starém kontinentu alespoň zahraniční jezdci. Na startu se jich představí osm včetně dvojnásobného vítěze Velké národní v Liverpoolu Leightona Aspella.

"Je málo českých překážkových žokejů. Někteří trenéři raději po domluvě s majitelem sáhnou po zkušeném jezdci ze zahraničí, který tady, dá se říct nejezdil krosy. Je to riziko, protože čeští kluci to tady znají, ale zkrátka nás moc není, je to bída," povzdechl si Kratochvíl. "Je těžké v tom množství sportů, které jsou dneska v nabídce, si vybrat zrovna dostihový. Je to také otázka financí, když tahle práce nebude lépe odměněná, nenajdou se jiní lidé, kteří by to dělali," připomíná Bartoš.