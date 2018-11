Talent nemohl odletět na mistrovství světa. Na cestě do Turkmenistánu ho zastavilo vízum

„Na letišti celní kontrola odhalila, že v Polákově vízu nesouhlasí číslo pasu s originálem. Naštěstí to zjistili už v Praze, být to až v dějišti šampionátu, hrozil by malér. Pro sedmnáctiletého závodníka je to každopádně ohromná škoda, protože před třemi týdny měl na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires skvělou formu, dělal rekordy a bral bronz. Teď se mohl v nové váze do 61 kilogramů poměřit s absolutní špičkou," uvedl Polákův trenér Emil Brzoska.

Na mistrovství světa, kde už začíná boj o OH 2020 v Tokiu, se tak v konkurenci 75 zemí představí osm českých reprezentantů, čtyři muži a stejný počet žen. Jako největší naděje se jeví Kučera, pátý muž letošního ME v supertěžké váze.

Vzpírání se zase snaží odstřihnout od dopinkové minulosti, proto už potřetí za posledních pětadvacet let úplně mění hmotnostní kategorie. Zrušily se tím i všechny rekordy, ale ustanovily se tzv. světové standardy a teprve jejich překonání bude znamenat pro závodníka zápis do rekordní listiny.

Čeští vzpěrači na MS – muži: Petr Petrov (do 73 kg), Patrik Krywult (do 102 kg), Jiří Gasior (do 109 kg), Kamil Kučera (nad 109 kg), ženy: Eliška Pudivítrová (do 64 kg), Simona Hertlová (do 71 kg), Michaela Skleničková (do 81 kg), Tereza Králová (nad 87 kg).