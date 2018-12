Místo konce životní forma! Březinovi dodávají pohodu i jízdy na Harleyi v nekonečném létě

Asi nelitujete, že jste si kariéru prodloužil.

Teď určitě ne. (úsměv)

Mezi prvními dvěma jste na obou závodech Grand Prix dosud nikdy nebyl. Takže v osmadvaceti letech životní forma?

Asi ano… Ale nechci mluvit o životní formě, spíš jsme se na sezonu dobře připravili a pokračujeme v tom, co jsme s trenérem začali před dvěma lety.

Trenér Rafael Arutjunjan se nechal slyšet, jak ho mrzí, že jste k němu nepřišel dřív.

Jsou to kdyby, ale je možné, že kdybych k němu šel někdy v osmnácti, za dva roky bych byl úplně jinde, než jsem teď v osmadvaceti.

Také vás kouč přemlouvá, abyste jezdil i příští rok. Dá se říct, že s ohledem na vývoj sezony má slušnou šanci uspět?

Zatím tak daleko nekoukám, ale když se budu cítit po letošní sezoně dobře, tak proč ne? Bude ale záležet na víc věcech, jak se pochlapí další naši kluci, co bude chtít náš svaz…

Teď vás čeká finále Grand Prix. Po odhlášení Japonce Hanjua se zdá, že o vítězství si to rozdají Američan Chen a další Japonec Uno a boj o třetí místo bude otevřený.

Mohlo by to tak být, kromě těch dvou jsme na tom podobně. Ale je nás tam šest nejlepších z Grand Prix, i další kluci můžou zajet výborné programy a dostat vysoké body.

Plánujete zařadit do volné jízdy i druhý čtverný skok?

Trénujeme ho, ale rozhodneme si i podle toho, jak zajedou ostatní. Krátký program bude stejný, pak se uvidí.

Krátký program jezdíte na píseň skupiny Queen Who wants to live forever, volnou jízdu na rockovější AC/DC. Jak se rodil výběr hudby?

Krátký program byl výsledkem debat mezi mnou a choreografkou, která program chystala. Volná jízda byl můj výběr, AC/DC poslouchám, líbí se mi, jaký má ta hudba náboj, a i diváci na ni při závodech docela reagují.

Volné jízdy jsou od této sezóny o půl minuty a jeden skok kratší, vyhovuje vám to?

Docela ano, nemám s tím problém. Je to těžší pro kluky, kteří měli v jízdách hodně čtverných skoků. Ubrali jeden, ale ten trvá i s nájezdem a výjezdem deset sekund a jízdy jsou kratší o třicet sekund. Takže teď musí třeba zkrátit nájezdy.

Pojedete po finále Grand Prix na mistrovství republiky, nebo až evropský šampionát?

Dostal jsem informaci, že když jsem postoupil do finále, republiku jet nemusím. Takže dalším závodem bude až mistrovství Evropy.

Kde budete podle průběhu sezony jedním z favoritů…

Je to možné, jenže nad medailí můžu přemýšlet, jak chci, ale když tam nepředvedu, co umím, tak to bude na nic.

Nakonec se na šampionátu v Minsku představí i šestinásobný mistr Evropy Javier Fernández a pak ukončí kariéru. Překvapil vás jeho krok?

Chápu ho v tom, že nejel na mistrovství světa, tak možná chce skončit ještě s jedním vítězstvím. Ale co jsem slyšel, přes léto moc netrénoval, věnoval se ve Španělsku propagaci své show, tak nevím, jak se ten tréninkový deficit projeví.

Co vězí krom tréninku za vaší aktuální pohodou? Pomohlo i to, že jste minulou zimu zakončil výbornou volnou jízdou na mistrovství světa v Miláně?

Je to možné. Ale tehdy jsem o tom tak nepřemýšlel, byl jsem spíš na konci sezony hotový a rozhodnutí pokračovat padlo stejně až na začátku léta.

Do Kalifornie se za vámi z New Yorku přestěhovala manželka Danielle. I to pomohlo?

Určitě to také hrálo roli. Je to mnohem jednodušší než být sám. (úsměv)

Čím se odreagováváte? Na sociálních sítích máte fotky motorky Harley-Davidson.

Je to pro mě relax. Můžete si sednout a nad ničím jiným nepřemýšlet, protože jinak je to nebezpečná hračka. Na motorce se nedíváte na telefon, já ani neposlouchám hudbu, jen se soustředím na jízdu. Je to uvolňující.

Kdy vás chytla vášeň pro motorky?

Vždycky jsem je měl rád. Děda měl motorku, kterou jsme se rozhodli opravit. Ale jak byla z první republiky, kousky, které jsme potřebovali, už neexistovaly. Tak se prodala sběrateli, který do ní asi musel investovat hodně peněz. Pak jsem na motorkách začal jezdit, akorát na to nebylo počasí. U nás i v Německu bylo léto krátké, tolik mě to nelákalo. Až jsem se přestěhoval sem, kde je léto prakticky pořád, což je pro motorku ideální.

Jak často vyrážíte?

Tady jezdí hodně lidí, ono je to i rychlejší v místním provozu. Na dálnici jsou speciální pruhy, kde můžou jet jen auta se dvěma a více pasažéry, ale pro motorky to neplatí. Takže jsem na zimáku mnohem rychleji než v autě.