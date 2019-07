Juniorské stolní tenistky získaly v Ostravě evropský bronz

České juniorky získaly na mistrovství Evropy ve stolním tenisu v Ostravě bronzovou medaili v soutěži družstev. Dnes nejprve porazily ve čtvrtfinále Slovinsko 3:1 a v zápase o postup do finále podlehly ruským favoritkám 1:3.

O vítězství nad Slovinkami se zasloužily Zdena Blašková, Linda Záděrová a Gabriela Štěpánová, pro večerní semifinále s Ruskem kouč Tomáš Vrňák udělal v sestavě změnu. Štěpánovou nahradila Klára Hrabicová.

Jediný český bod získala Blašková, když zdolala Anastasii Kolišovou a vyrovnala průběžný stav na 1:1. Druhý bod po vyrovnaném průběhu s Marií Tailakovovou už nepřidala. Domácí juniorky ještě budou hrát o třetí místo, které by jim zaručilo účast na listopadovém MS v Bangkoku.

"Dovedl jsem si představit, že Zdena vyhraje obě dvouhry a za stavu 2:2 by to bylo možná šancovní. Ale bylo to spíš tajné přání. Zdena hrála skvěle, předvedla v obou zápasech nejlepší výkon na turnaji, byť s Tailakovovou prohrála," uvedl Vrňák.