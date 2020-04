Šampionem na jedničku i bez akrobacie. Šonka poprvé letěl na pomoc zdravotníkům

Abú Zabí, Cannes, Čiba, Budapešť, Kazaň, Wiener Neustadt, Indianapolis a Fort Worth. Seznam atraktivních míst, na nichž předloni doletěl až k titulu mistra světa populární série Red Bull Air Race. Trasa prvního letu Martina Šonku pro iniciativu Piloti lidem je o něco jednodušší. Z domovského letiště v Táboře vyrazil nejprve do Brna, kde naložil zdravotnický materiál, který letounem Zlín 143 přepravil do Ostravy.

O projektu se dozvěděl na sociálních sítích. „Samozřejmě se mi líbil, přišel mi jako dobrý počin. Umíme řídit letadla, tak můžeme v těžké situaci pomoci," nabídl během pandemie koronaviru cenné služby.

A dočkal se. „Přišla možnost pomoct někomu tím, co dělám a co mě baví. Doufám, že nouzový stav brzo skončí a ve vzduchu si letos ještě zablbnu dost a dost, takže teď poletím zodpovědně z bodu A do bodu B," řekl Martin Šonka pro Českou televizi.

Martin Šonka nestihl oslavy

Sport.cz

Na první akci vyrazil z Tábora do Brna a přepravil náklad do Ostravy.

„Mám čtyřmístné letadlo s kufrem vzadu. Uveze asi 350 kilogramů nákladu," líčí šampion.

Piloti mohou létat tam a zpátky po republice nejen s materiálem, ale třeba i převézt doktora. Zdravotnické potřeby mohou dopravit kamkoli do dvou hodin od zadání až po vyložení.

„Letadlem přeletíte republiku tam i tam za hodinku. Pokrytí je stoprocentní, dá se zaletět úplně kamkoliv," zdůrazňuje Šonka.

Do projektu se podle České televize zapojilo již přes 300 dobrovolných pilotů.