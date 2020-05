Draci se v odvetě baseballového šlágru pomstili

Jedním z týmů, který získal o víkendu dvě vítězství, byla Kotlářka Praha. Také v odvetě porazila svého městského rivala z Tempa, tentokrát 8:4. Startujícími nadhazovači byli Jake Rabinowitz v dresu Tempa a reprezentant Daniel Padyšák. Kotlářce se podařil 3. inning, ve kterém získala hned 6 bodů a uklidnění do další části utkání. To muselo být kvůli dešťové přeháňce asi na půl hodiny přerušeno. Domácí výsledek korigovali v dohrávce 9. inningu, ale na více než snížení konečného výsledku to nestačilo. Druhý extraligový start zaznamenal mladý kotlářský nadhazovač František Novák.

Draci Brno odehráli odvetu s Arrows Ostrava až v neděli. Sobotní zápas musel být kvůli dešti přeložen. Páteční duel v Ostravě byl zejména ve znamení reprezentačních nadhazovačů Borise Bokaje a Ondřeje Satorii na straně Arrows a Ondřeje Furko na straně Draků. V neděli se na nadhozu představil reprezentant Radim Chroust a za Arrows mladý Alexander Šín. Obhájcům titulu z Ostravy se podařilo skórovat hned v první směně, ale to bylo na dlouhou dobu všechno. Draci získali v polovině zápasu vedení 6:1 a nakonec vyhráli 6:3. Arrrows byli sice úspěšnější v útoku, když odpálili 11 hitů proti 6 dračím, ale na výhru jim to tentokrát nestačilo.

Dalším týmem, který zakončil první extraligové kolo druhou výhrou, byli Hroši Brno. Po výhře v Třebíči si poradili s Nuclears i na domácím stadionu 9:1. Na první doběh Nuclears dokázali rychle odpovědět a utkání dovedli v klidu k vítězství. Třebíč představila na nadhoz teprve 18letého Davida Merganse, který je v jejím týmu na hostování z Draků a připsal si extraligovou premiéru. I přes porážku, dokázal během sedmi směn rozdat osm strike outů. Ještě o rok mladší je Boris Večerka, který se za Hrochy objevil na kopci v 6. a 7. směně.

Další extraligové kolo začíná v pátek 29. května reprízou loňského finále mezi Arrows Ostrava a Eagles Praha.

Baseballová extraliga: Tempo Praha - Kotlářka Praha 4:8, Draci Brno - Arrows Ostrava 6:3, Hroši Brno - Nuclears Třebíč 6:1.