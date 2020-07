NFL navrhuje hrát ligu s integrovanými kryty úst

Vedení ligy amerického fotbalu NFL chce zajistit bezpečnost hráčů před nákazou koronavirem speciální úpravou přileb, které by byly vybaveny integrovaným krytem úst. Navrhovaný model představila NFL v pondělí a šéflékař soutěže Allen Sills uvedl, že bude hráče nabádat, aby takové vybavení používali. Rozhodnutí by nicméně mělo být jen na nich.

"Budeme rozhodně doporučovat každému, aby to nosil. A doufáme, že se dokážeme shodnout na designu, který každý bude chtít nosit. Hráči by v tom měli vidět tu hodnotu a chtít dodatečnou ochranu, aniž by měla vliv na jejich výkon," uvedl Sills.

Kryt je produktem výrobce brýlí, který již hráčské přilby vybavuje průzory. Součástí ústní masky jsou větrací otvory a filtry, které brání šíření kapének a zároveň nekomplikují hráčům vidění a vzájemnou komunikaci.

Sezona NFL by měla začít v září. Na konec července je naplánován začátek přípravných kempů.