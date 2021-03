Česko - Portugalsko 1:5 Čeští futsalisté Portugalsko podruhé nezaskočili

"Portugalci byli dneska úplně jiní než zápas předtím. Mnohem víc běhali, byli obětaví. U nás mi to chybělo, protože jsme do těch střel nepadali. Myslím si, že dneska Portugalci absolutně zaslouženě vyhráli," řekl Neumann v nahrávce pro média.

Zatímco v sobotu čeští hráči na začátku dvakrát vedli, tentokrát v úvodních 12 minutách od Portugalska třikrát inkasovali, když se prosadili Varela, Jesus a André Coelho. Těsně před koncem první půle snížil Koudelka z penalty.

Obhájci evropského zlata, kterým znovu chyběl zraněný hvězdný kapitán a šestinásobný nejlepší futsalista světa Ricardinho, po změně stran větší drama nepřipustili a zásluhou Bruna Coelha dali ještě dva góly.

"Dostali jsme se na dostřel, ale zase po šílené chybě jsme inkasovali hned v první minutě druhého poločasu a v podstatě bylo po zápase. S tím už se asi těžko dalo něco dělat," prohlásil Neumann.

Češi mají na druhém místě tabulky sedm bodů stejně jako třetí Polsko, s nímž se dvakrát střetnou v dubnu. Na evropský šampionát 2022 v Nizozemsku se kvalifikují vítězové osmi skupin a šest nejlepších celků z druhých příček. Dva nejhorší týmy na druhých pozicích si o postup zahrají v baráži.

"Asi se očekávalo a předpokládalo, že si to rozdáme s Polskem o postup. Ukáže se optimální forma mužstev a budou to dva vyrovnané zápasy. Musíme se na to připravit a samozřejmě se porvat o postup," dodal reprezentační trenér.

Kvalifikace o postup na futsalové ME v Lodži (Polsko): 8. skupina: ČR - Portugalsko 1:5 (1:3) Branky: 20. Koudelka z pen. - 21. a 32. B. Coelho, 2. Varela, 9. Jesus, 12. A. Coelho. Sestava ČR: Gerčák (21. Hůla) - P. Drozd, Slováček, Koudelka, D. Drozd - Vokoun, Homola, Křivánek, Rešetár, Seidler, Holý, Jošt, Vnuk. Trenér: Neumann.