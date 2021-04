Česká unie sportu nepoleví v boji o návrat amatérského sportu

Česká unie sportu společně s Národní sportovní agenturou už více než rok koordinují postup vůči státním orgánům při snaze o obnovení amatérského sportu a organizovaných aktivit pro děti a mládež. Cílem je vrátit sport po omezujících opatřeních do normálních podmínek. „Jednání zástupců širokého sportovního prostředí se senátory je dalším impulsem pro vládu a její rozhodování o umožnění sportování. ČUS vítá podporu svazových expertů, kteří posilují naši argumentaci a zdůrazňují naléhavost řešení. Stát si musí uvědomit, že stojíme před největší krizí sportu historie, která bude mít obrovský dopad na děti a mládež. Už nemůžeme déle čekat," prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS, která rovněž podporuje aktivity Hospodářské komory a České komory fitness.

Zástupci ČUS od února spolupracují s Národní sportovní agenturou na návrhu umožnění organizovaného sportu v návaznosti na otevření škol. Při dodržení hygienických podmínek a povinnosti testování potřebného pro školní docházku, zaměstnání nebo z oficiální testovací sítě, je možné nastavit podmínky pro činnost sportovních klubů.

„Pokud děti a mládež začnou chodit do školy, nevidíme překážky v tom, aby při dodržení nastavených podmínek nemohly pokračovat ve sportovních klubech a v kroužcích. Je možné k tomu využít metodiku ministerstva školství nebo vlády. Musí se to ale chtít řešit. Odkládat řešení a posílat děti sportovat do lesa je chyba," prohlásil Miroslav Jansta.

ČUS vnímá významnou podporu senátorů, kteří ve středu 31. března vyslechli argumentaci svazových expertů, a postavili se veřejně za požadavek nastavení podmínek pro rychlý restart sportu, zejména využití venkovních sportoviště pro tréninkovou přípravu amatérů a hlavně dětí.

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý během tréninku s dětmi z fotbalové školy Petra Čecha

Vlastimil Vacek, Právo

Česká unie sportu zastává názor, že sportovní kluby a svazy jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna jejich činnost. Zároveň před několika týdny zpracovala návrh veřejné výzvy všem, kteří mohou restart sportu a návrat k aktivnímu pohybu rozhodováním ze své kompetence podpořit. Jsou to například samosprávy, ředitelé školských zařízení všech stupňů a samozřejmě rodiny.

„Školy se připravují na otevření, sport je připravený. Možnost aktivního sportování všech věkových skupin už musí dostat státní prioritu. Podpořit restart zdraví prospěšných pohybových aktivit mohou nyní i další aktéři. Podcenění tohoto problémů bude mít velké negativní dopady na zdravotnickou a hospodářskou oblast, na což upozorňujeme dlouhodobě," tvrdil Miroslav Jansta.

ČUS s potěšením zaregistrovala vyjádření předsedy NSA Milana Hniličky pro média, že agentura navýší objem dotace na provoz a údržbu sportovišť v letos obnoveném v programu, který zrušila bývalá ministryně Kateřina Valachová. Po projednání této priority na Národní radě pro sport tak byl vyslyšen požadavek, vznesený představiteli ČUS a ČOS. Předseda Jansta i starostka ČOS Hana Moučková jednoznačně přivítali toto rozhodnutí.

„Je to každopádně správné rozhodnutí agentury, protože stav sportovišť skutečně neodpovídá dnešní době. Potřeba vychovávat a vést lidi k aktivnímu pohybu a pravidelnou péči o své zdraví je chápána snadněji, než potřeba nabídnout k tomu také potřebné podmínky a zázemí," komentovala informaci starostka ČOS Moučková.