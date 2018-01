Legenda se loučila porážkou, končí s šestnácti tituly mistra světa. Vydělala přes 200 miliónů

Sedmapadesátiletý Angličan Phil Taylor nezakončil fenomenální šipkařskou kariéru sedmnáctým titulem mistra světa, ale finálovou porážkou s debutantem Robem Crossem. O třicet let mladší krajan, který začal hrát šipky profesionálně teprve loni, nad ním v pondělním finále šampionátu v Londýně zvítězil 7:2.

Taylor v minulosti dokázal vyhrát MS osmkrát za sebou (1995-2002), poslední titul získal před pěti lety. Pak se ještě dvakrát probojoval do finále, ani pondělní porážka mu ale dobrou náladu nesebrala. "Dělal jsem, co jsem mohl, ale on hrál stejně nelítostně jako já před 25 lety. Ale i tak jsem prožil fantastickou kariéru," řekl.

K šipkám se přitom Taylor dostal docela náhodou. V šestadvaceti letech normálně chodil do zaměstnání, ale když změnil bydliště, narazil na hospodu, kde fungoval i šipkařský klub. Jeho šéf pak Taylorovi nabídl, že mu půjčí deset tisíc liber, aby se mohl šipkám věnovat profesionálně. A to se také stalo. Taylor odstartoval fantastickou kariéru ozdobenou šestnácti tituly mistra světa i další dlouhou řadou trofejí.

Cross v semifinále vyřadil nizozemského obhájce titulu Michaela van Gerwena v nesmírně dramatickém utkání, které diváci v zaplněném hledišti Alexandra Palace sledovali se zatajeným dechem. Ani finálové výhře nad nejúspěšnějším hráčem historie Taylorem nemohl uvěřit.

"Narodil jsem se v roce 1990, kdy on získal první titul. Před patnácti lety jsem snil o tom, že si s ním někdy zahraju," prohlásil nový mistr světa, který při slavnostním ceremoniálu pozval poraženého soupeře, aby spolu s ním pozvedl vítěznou trofej. Fanoušci přitom střídavě vyvolávali jména obou finalistů a atmosféru mohl aktérům finále závidět leckterý český fotbalový klub.

Cross za titul získal 450 000 eur (11,5 miliónu korun). Taylor si během třicetileté kariéry šipkami vydělal přes osm milionů eur (207 milionů korun). Nyní se po něm bude jmenovat trofej pro vítěze turnaje World Matchplay, který je nejvýznamnější šipkařskou akcí po MS. I tu Taylor dokázal vyhrát šestnáctkrát.