Brazilský žokej vyrovnal s 12 844 vyhranými dostihy rekord

"Tak dlouho jsem na to čekal a konečně se to povedlo," uvedl se slzami v očích Ricardo, který jezdí dostihy 41 let. O překonání rekordu bude šestapadesátiletý Brazilec usilovat na dráze v Buenos Aires, kde dlouhodobě působí. "Nikdy bych si nepomyslel, že bych mohl tolik dostihů vyhrát," řekl Ricardo.

Spolu s Bazem mají před dalšími žokeji obrovský náskok. Například britský rekordman Sir Gordon Richards vyhrál 4870 dostihů. Jeho rekord platí už od roku 1954.