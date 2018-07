Djokovič znovu vede, přerušeno. Maratón bombarďáků vyhrál Jihoafričan

Dlouho očekávaný duel, pro mnohé i předčasné finále letošního Wimbledonu, zůstává nedohrán! Světová tenisová jednička Rafael Nadal ze Španělska a trojnásobný vítěz z All England Clubu Srb Novak Djokovič nastoupili do boje o postup do nedělního velkého finále slavného turnaje. Djokovič vede 6:4, 3:6, 7:6, ale utkání bylo v souladu s pravidly přerušeno, po 23. hodině se v Londýně nehraje. Zbytek bude na programu v sobotu. Na svého soupeře už netrpělivě čeká jihoafrický čahoun Kevin Anderson, jenž v pátečním úvodním semifinále udolal v nejdelším semifinále Wimbledonu v historii dalšího ranaře Johna Isnera z USA po více než šest a půl hodiny (!) trvající bitvě 7:6, 6:7, 6:7, 6:4 a 26:24.