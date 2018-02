Souboj maminek v Indian Wells? Bývalá světová jednička přijala divokou kartu

Téměř půl roku čekala Viktoria Azarenková na rozhodnutí soudu ohledně péče o jejího syna. Protože malý Leo nemohl opustit Kalifornii, nechtěla bez něj na turnaje odcestovat a návrat na kurty musela odkládat. Před několika dny však americký soud uvedl, že kauza nepatří do kompetence Kalifornie ani žádného jiného státu v USA, a tak platí to, co potvrdil běloruský soud, tedy že o syna by se měla starat osmadvacetiletá tenistka.

Nyní fanoušci bývalé světové jedničky čekají, kdy ji konečně opět uvidí hrát. Dvojnásobná grandslamová vítězka se loni představila půl roku po porodu Lea na turnaji na Mallorce a poté ve Wimbledonu. Pak se již ze zmíněných důvodů z dalších akcí odhlašovala. I když netušila, kdy se zase objeví na kurtu, poctivě trénovala.

Teď už se její návrat nezadržitelně blíží. Bývalá světová jednička dostala tento týden divoké karty do Dauhá a Indian Wells. Turnaj v Dauhá startuje 11. února a Azarenková zatím nepotvrdila, zda se ho zúčastní. Do Indian Wells, které se koná na začátku března, se už ale těší. „Tento turnaj jsem dvakrát vyhrála, má v mém srdci zvláštní místo,“ uvedla dvě stě osmá hráčka světa v prohlášení.

„Vždy jsem milovala hrát v Indian Wells, fanoušci jsou tady skvělí, jsem nadšená, že se vrátím zrovna tady a budu zde moci bojovat o další titul,“ dodala. Radost z její účasti má i ředitel turnaje Tommy Haas. „Těšíme se, až u nás Viktorii Azarenkovou přivítáme. Její přítomnost už v tak nabitém pavouku skvělých hráček slibuje výjimečnou podívanou pro fanoušky,“ prohlásil Haas. Napínavé souboje to jistě budou, neboť v Indian Wells by se chtěla vrátit i další tenisová maminka Serena Williamsová.