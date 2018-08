Porazil ho zase jen král. Fuksa teď přestane být sobcem a zaútočí s bráchou

Jak byste zhodnotil váš stříbrný závod?

Jelo se mi chvalitebně. Jsem spokojený, zase mě porazil jen Sebastian Brendel, je to prostě král. Myslím, že kilák mi jde líp a líp, možná nejlíp v celé sezóně. Pětistovka (v pátek získal bronz) nebyla taková, na kiláku jsem se cítil dobře a jsem rád za stříbro.

Čím to, že vám teď kilometr sedí lépe? Bývalo to naopak.

Asi stárnu. (úsměv)

Brendel vypálil dopředu od úvodních metrů, mělo to vliv na vaši jízdu?

Já byl rád, že mi nezačal ujíždět víc a víc, protože pak se drželo stabilní tempo a já v něm dokázal jet. Několikrát jsem cítil, že zrychluje, ale já se snažil pořád držet své tempo, šetřit síly na finiš a do něj dát všechno. Na Brendela nebylo, ale doufám, že se mi podaří ho porazit na takhle velké akci.

Brendela jste měl přes ruku, měl jste přehled, o kolik je před vámi?

Měl. Ale v tom je hrozně důležitá hlava. Já byl asi trochu uspokojený tím, že jedu dobře a jsem asi na druhém místě, a na Sebu prostě nebylo. Je třeba jít postupně, byly časy, kdy mě porážel vždycky, teď už jsou světlé chvíle, kdy ho dokážu porazit. Ale na vrcholné akci na něj nemám. Od roku 2014 jsem za ním na mistrovství světa pořád druhý. Což je skvělé, kdo by nebyl spokojený se stříbrem.

O pět let staršího Brendela jste přitom letos dokázal porazit ve Světovém poháru i na mistrovství Evropy. Dokáže na vrchol sezóny vyladit formu?

Nejspíš to tak bude. Hrozně bych chtěl vidět, co on a všichni Němci dělají, že jsou na mistrovství světa úplně jinde. Celou sezónu jim dokáže někdo konkurovat a na světě jsou takhle dobří…

Řekli jste si s Brendelem po závodě něco?

Klasika, pogratulovali jsme si. Jsem rád, že si půjdu na plato pro medaili. Ale hned, jak jsem projel cílem, říkal jsem si, ať jsem v klidu, ještě mě čeká deblkanoe.

Z individuálních závodů si z Portugalska odvezete stříbro a bronz. Bral byste takovou bilanci před šampionátem, nebo jste s ohledem na letošní neporazitelnost doufal ještě ve víc?

Rozhodně bych to bral. Každý člověk, který nikdy nesportoval, si myslí, že jakmile vyhrávám všechno, musí to tak být v každém závodě. Ale teď jsme prostě měli tři měsíce pauzu od závodů a já nejsem bůhvíkdo, abych vyhrával pořád. Jsem fakt vděčný za to, jak jezdím, a budu rád, když to takhle bude pokračovat. Samozřejmě doufám, že se budu zlepšovat, společně se svým bratrem.

Už jste si s bratrem Petrem stihli říct něco před závody na deblkanoi říct?

Vůbec, soustředil jsem se čistě na sebe a byl jen namyšlený Martin. Sobecky mě nezajímalo nic jiného, teď si dáme nějaké rady a pokecáme.