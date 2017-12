Po penalizaci Wild Oats vyhrála Sydney-Hobart jachta LDV Comanche

Jachta Wild Oats XI přišla o rekordní deváté vítězství v proslulém závodu ze Sydney do Hobartu. Loď kapitána Marka Richardse dostala hodinovou penalizaci za nebezpečný manévr, na první místo se díky verdiktu rozhodčích posunula jachta LDV Comanche.

Jachta Wild Oats na trati závodu ze Sydney do Hobartu.

Právě s tou se v úterý Wild Oats XI krátce po startu málem srazila. Zástupci Comanche podali v cíli protest, který jury uznala a poprvé od roku 1990 tak změnila držitele prvního místa. Comanche v závodu dlouho vedla, nakonec však na Wild Oats XI ztratila 26 minut.

Wild Oats XI se mohla penalizaci vyhnout, pokud by hned po incidentu provedla obrat o 720 stupňů. "Ano, ta možnost tam byla, pokud bychom cítili, že to byla naše vina. Hovořili jsme o tom, ale nakonec jsme to neudělali. Po bitvě je každý generálem," řekl Richards.

Ten zvládl trasu dlouhou 630 námořních mil (1170 km) v nejrychlejším čase historie 1 den, 8 hodin, 48 minut a 50 sekund. Rekord loňské vítězné jachty Perpetual Loyal vylepšila Wild Oats XI téměř o pět hodin, dosavadní nejlepší čas letos překonaly ještě čtyři další lodě.