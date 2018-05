Cíle si nedává. Medaile před domácím publikem by ale talentovanou vodní slalomářku potěšila

Přehnané cíle si nedává, i když loni z evropského i světového šampionátu přivezla stříbrné medaile. Talentovaná Tereza Fišerová si chce závody hlavně užít, a to jak na kánoi, v kajaku i v mixech C2, které jezdí s Jakubem Jáněm. „Už se moc těším na mistrovství Evropy v Praze,“ říká dvacetiletá vodní slalomářka.

Patří k největším talentům vodního slalomu. Dvacetiletá Tereza Fišerová sbírala medaile už mezi juniorkami a loni zazářila i na šampionátech do 23 let a v seniorských kategoriích, odkud si z mistrovství světa i Evropy přivezla stříbro. Úspěšná byla hlavně na kánoi, ale prosadit by se chtěla i v kajaku.

A tak má před víkendovými nominačními závody na Trnávce a v pražské Troji jasný cíl. „Díky stříbru z loňského mistrovství světa mám reprezentaci na singl kánoi jistou, tak se budu nyní soustředit hlavně na kajak, abych si vyjela místo v reprezentaci do 23 let,“ prozradila své nejbližší plány Fišerová na středečním setkání s novináři.

Příšerná doprava a krmení opiček



Na sezónu se připravovala hlavně v zahraničí, a to ve Spojených arabských emirátech a v Brazílii, kde se na podzim uskuteční světový šampionát. „S tréninky jsem spokojená hodně, byly dobré hlavně na fyzičku, tak doufám, že se to teď v závodech projeví,“ přála si. Soustředění v Riu vodní slalomářku obohatilo také o několik zážitků.

„Všichni mě upozorňovali, jaké to tam je hrozné. Bylo to ale ještě horší, než říkali,“ zavzpomínala. „Z hotelu jsem se raději snažila nevycházet sama a ta doprava. Žádné dodržování červené, nebo přednosti. Raději jsem při jízdě autem nesledovala, co se děje kolem,“ přiznala. „Asi největší zážitkem bylo, když jsem na výletě na vyhlídku krmila celou cestu opičky.“

Bude nervózní

Po loňských vynikajících výsledcích se od Fišerové budou podobné čekat i letos. Sama si na sebe nechce klást velký tlak a nehodlá se upínat k medailím. „Nad výsledky moc nepřemýšlím. Každý závod si chci užít. Už se strašně moc těším na evropský šampionát, který se pojede v červnu v pražské Troji. Vím, že ale nervozita bude velká.“

„Už jen teď, když nad tím přemýšlím, tak jsem nervózní. Budu se muset pokusit poplést hlavu, aby si myslela, že se nejedná o žádný velký závod,“ smála se. „Po loňských úspěších bych byla letos ráda za jakoukoliv medaili. A i když znamená mistrovství světa něco víc, medaile z Evropy by mě víc potěšila, protože tady bude rodina, kamarádi a úžasná atmosféra.“

Kromě singl kanoe a kajaku se Fišerová představí také ve smíšeném deblu, v kategorii C2 pojede s Jakubem Jáněm. „Máme jisté, že pojedeme tři závody Světového poháru. Ty budou pro nás i takovou nominací, svaz se podle výsledků rozhodne, které lodě pak vyšle na světový šampionát,“ uzavřela usměvavá Tereza Fišerová.