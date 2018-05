Slanina, vejce a sýr. I takhle může vypadat vaše nová obuv

Americký výrobce sportovního vybavení Nike před nedávnem prozíravě oživil svůj model Air Max 95, jednu ze svých vůbec nejikoničtějších bot. Teď ve spojitosti s airmaxy uzřela světlo světa nová kampaň nazvaná On Air. Vyzvala na designérský souboj šest světových velkoměst New York, Londýn, Soul, Paříž, Šanghaj a Tokio. Soutěž byla otevřená všem, kteří se chtěli podělit o svůj pohled na to, jak žije jejich město a co definuje jejich komunitu. V březnu pak byly vybrány nejlepší výtvory a do dalšího kola postoupily vždy tři návrhy z každého velkoměsta.

Zapojit se mohl opravdu kdokoli, kdo měl chuť. Předchozí zkušenosti s designem nebo uměním nebyly podmínkou. Tvůrci vybraných konceptů pak měli možnost absolvovat týdenní workshop, na němž ve spolupráci s profesionály přivedli svou myšlenku k životu v reálných proporcích.

Nyní je na stránkách výrobce pro uživatele aplikace Nike+ možnost jednou denně volit pro svůj oblíbený model za každé jednotlivé město. Anketa je otevřená do neděle 13. května a vítězné návrhy budou oznámeny ihned poté v pondělí. Brzy nato bude vítězný design uveden do sériové výroby.

Jeden z návrhů se opírá o věc, kterou si s běháním a botami určitě mnoho lidí běžně nespojuje: sendvič s vaječnou omeletou, opečenou slaninou a sýrem. Autorem návrhu je rodilý Newyorčan Kevin Louie. Ten chce svým návrhem vzdát čest jedné ze svých nejoblíbenějších pochoutek svého dětství i nejaktuálnější současnosti. Barva jednotlivých pásků na botě reprezentuje housku, sýr, slaninu a vejce. Běloskvoucí podrážka má připomínat aluminiovou fólii, do níž vám sendvič prodavač zabalí.

„Když jste měli pár mincí v kapse, všechno, co jste potřebovali, byl sendvič s vajíčkem, slaninou a sýrem. Kdykoli jste si s ním v ruce sedli na obrubník, byli jste šťastní," vylíčil Louie své inspirativní vzpomínky. Bude jeho obuvnický sendvič přivádět k nekontrolovatelnému slintání další generace uživatelů a běžců? Poznáme už brzy.