Pražanky přicestovaly do Maďarska s jedenácti hráčkami, chyběla jen zraněná Barbora Wrzesiňská. Domácí držely krok jen v úvodu, kdy se po trefě Viviansové dostaly do vedení 13:9. Pražanky ale po oddechovém čase zpevnily obranu a devíti body za sebou vývoj v první čtvrtině otočily.

Ve druhé části český tým dominoval. Hráčky USK od stavu 20:15 zaznamenaly devatenáct bodů za sebou, čtvrtinu vyhrály jasně 32:13 a do kabin šly s pohodlným náskokem 24 bodů. Soupeře předčily i na doskocích v poměru 30:15, z toho jedenáct bylo útočných. K patnáctibodové Jonesové se přidala s dvojciferným příspěvkem Thomasová (11).

Soupeř vstoupil do druhé půle sedmi body za sebou a Hejková si vzala time out. Po něm se USK vrátil na střeleckou vlnu a jedenácti body za sebou odskočil do vedení 61:33. Po trestných hodech Valériane Vukosavljevičové získaly Pražanky před závěrečnou částí vedení o 31 bodů.