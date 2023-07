Pogačar, nebo Vingegaard? Bitva cyklistických velikánů na Tour de France nenudí

Před dnešním volným dnem dvě největší hvězdy současné cyklistiky poměřily síly na legendárním vrcholu Puy de Dome, který se vrátil do repertoáru Staré dámy po dlouhých 35 letech. Ačkoliv se Pogačar nemohl opřít o takovou podporu svých kolegů z SAE Team Emirates, dokázal 1500 metrů před finišem v nejprudší pasáži zaútočit. Na svého rivala najel však jen osm vteřin.

„Není to úplné vítězství, ale jen malá výhra. I z té jsem opravdu šťastný," líčil 24letý vítěz Tour de France z ročníků 2020 a 2021. Stoupání na ikonickou vyhaslou sopku si užil. „Fakt jo. Měl jsem trochu strach. Kluci mi říkali, že je ten kopec opravdu prudký, ale my jsme na něm ve skutečnosti letěli. Nepřišlo nám to tak hrozné," vykládal Pogačar.