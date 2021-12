Dvojčata připravila zkázu. Neměly dostat prostor, mrzelo novou českou rekordmanku

Uppsala (od našeho zpravodaje) - Do sítě seveřanek zasadila dvě branky, čímž překonala dosud historicky nejlepší českou střelkyni na světových šampionátech Terezu Urbánkovou. Ale nakonec v IFU aréně ve švédské Uppsale slavily Finky zejména díky hvězdným dvojčatům Veeře a Ooně Kauppiovým. Obě se pod výhru 5:4 podepsaly dvěma trefami.

Co převážilo semifinálový zápas na stranu Finek? Právě individuální kvalita Kauppiových?

Jasně, neměly nám dát tolik gólů. Říkáme si před každým zápasem, že se nesmí rozběhnout, nesmí dostat žádný prostor a stejně ho dostanou, to je škoda. Rozhodly individuality, ale i hra s míčkem na konci druhé třetiny, kdy jsme začaly dělat chyby a ztrácet míčky na půlce hřiště. Finky chodily do protiútoků, dostávaly se do šancí, což jim pomáhalo v jejich hře, byly sebevědomější.

Zdálo se, že od druhé třetiny jste se trochu při vedení 3:2 stáhly. Bylo to aktivitou Finek, nebo jste podvědomě bránily vedení?

Trochu víc nás zatlačily, měly dobrý pohyb, dostaly se jednodušeji na naši půlku. Nemyslím, že by to bylo obranou, spíš tím, jak jsme dělaly ty chyby kolem půlky hřiště.

Ale do poslední chvíle jste proti finským favoritkám držely naději na výhru, velkou zásluhu na tom měla brankářka Jana Christianová.

Rozhodně, předvedla fantastický výkon, držela nás. Bohužel Kauppiovy dostaly moc prostoru, daly góly, nám naopak dopředu chyběl kousek. Měly jsme tam i další šance…

Vaše lajna obstarala tři góly, cítíte, že po vlažnějším začátku turnaje jdou vaše výkony nahoru?

Tak nějak se o tom mluvilo, že těžký zápas nám sedne líp. Já osobně jsem se také cítila dobře, i Denisa Ratajová a holky v obraně. Výkon to byl dobrý, ale pořád nám chybí kousek…

Foto: Český florbal/Martin Flousek Kapitánka české florbalové reprezentace Eliška Krupnová.Foto : Český florbal/Martin Flousek

Je český střelecký rekord na mistrovství světa aspoň slabou náplastí na porážku?

Vůbec jsem o něm nevěděla. Šla jsem do zápasu s tím, že chci vést tým, odvést co nejlepší výkon a myslím, že jsem na hřišti odvedla dobrou práci. Velká škoda střely v závěru při hře šest na pět, že mi nesedla. Přihrávka šla trochu přede mě, sjelo mi to na patku, možná to tam mohlo spadnout. Je hezké, že jsem Terku Urbánkovou překonala, ale radši bych vyhrála ten zápas.

V boji o bronz vyzvete Švýcarky, které jste zdolaly ve skupině, v semifinále schytaly debakl 1:14 od Švédek… Zdá se, že si na ně můžete věřit.