Osmnáct milionů Slovácku za Nguyena? Úsměvné, taková nabídka nepřišla, tvrdí Svědík

„Měli jsme převahu, z níž jsme vytěžili hodně standardek. Jenže nám příliš nevycházela finální fáze. Bylo to znát zejména při Holzerových únicích. Dvakrát byl Mihálik volný, ale on odcentroval za bránu. Na soupeřova gólmana jsme vyslali hrozně málo střel," vypočítal trenér důvody, proč se jeho mužstvu tentokrát nepodařilo dát vítězný gól.

V pátek mu ubyl konkurent na kraj obrany. Slovenský bek Michal Tomič se domluvil na přestupu do Slavie, která ho obratem poslala na hostování do Mladé Boleslavi. „Jeho odchod je pro nás oslabením. Míša je kvalitní a rychlostně velmi dobře vybavený fotbalista. Na konci podzimu měl výtečnou formu. Rozhodl se ale u nás nepokračovat, a tak si musíme poradit bez něj," okomentoval Reinberk změnu dresu nedávného parťáka.

Naopak brankář Filip Nguyen, jehož láká přední klub vietnamské ligy z Hanoje, za Slovácko proti Hanákům nastoupil a udržel čisté konto. Kouč Svědík s ním počítá i nadále. „Musím se smát, když čtu, že za něj můžeme dostat osmnáct milionů korun. Na klub taková nabídka nepřišla. Je pro mě úsměvné, že to někdo píše. My máme teď zraněného druhého gólmana Tomáše Fryštáka a netušíme, jak dlouho nám bude kvůli problémům s kolenem chybět. Teoreticky může Filip ještě do 13. února odejít, ale my si ho teď rozhodně nemůžeme dovolit uvolnit," říká trenér rezolutně.