Reinberk oslavil jubileum vítězným gólem. Slovácko mě vychovalo, jsem rád, že mu to vracím, tvrdí

Z vašeho pohledu to asi byla optimální oslava třístého ligového utkání, že?

Fanoušci vám připravili transparent, na němž vás na základě vaší přezdívky vyobrazili jako filmového Ramba. Zaznamenal jste to?

Jasně. Moc jim děkuju, že si na mě vzpomněli a dali si s tím práci. Hodně mě to potěšilo.

Ano. Do přestávky jsme si vytvořili kromě gólů i několik závarů v brněnské šestnáctce, z nichž jsme mohli taky skórovat. V pauze jsme si pak v kabině říkali, že to nesmí dopadnout jako pár dní předtím v Pardubicích, kde jsme také vedli v poločase 1:0, avšak nakonec jsme tam vyšli bodově naprázdno. Ve druhém poločase jsme už sice nepodali takový výkon, jaký bychom si představovali, ale naštěstí jsme tentokrát těsný náskok udrželi.

Co říkáte na to, že jste nejlepšího ligového kanonýra Řezníčka nepustili vůbec do šance?