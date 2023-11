„Je to docela vážné. Nečekám, že by se vrátil do Vánoc,“ řekl nizozemský kouč k brazilskému reprezentantovi, jenž si poranil stehenní sval v Ligovém poháru při osmifinálové porážce obhájce trofeje s Newcastlem. Pokud se Ten Hagova slova potvrdí, přijde Casemiro o deset soutěžních zápasů.