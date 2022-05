Jak moc se může vyplatit čekání na posilu z NHL, by mohli vyprávět Finové. Jejich útočník Mikael Granlund po vypadnutí z play off nestihl nastoupit do prvního duelu s Norskem, který Finové i bez něj vyhráli 5:0. O to důležitější byl hráč Nashvillu pro své mužstvo ve druhém klání s Lotyšskem.