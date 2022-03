Hertl posílí reprezentaci na MS. Naopak Zacha nároďák znovu odmítl

San Jose do vyřazovacích bojů NHL nepostoupí a Hertl, který je s 54 body za 26 gólů a 28 asistencí jeho druhým nejproduktivnějším hráčem, by byl pro národní tým velkou posilou. Rodák z Prahy už ve své kariéře startoval na třech MS (2013-2015), medaili ale nezískal. Za reprezentaci odehrál 37 zápasů a vstřelil pět branek.

V kontaktu je i s bostonskými Davidem Pastrňákem a Tomášem Noskem. Bruins však v play off nebudou chybět a můžou navíc dojít daleko. Pak by varianta s MS pochopitelně padla. V opačném případě jsou ale cestě do Tampere nakloněni.