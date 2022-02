A jak by Ledeckou uvítala v klubu trojnásobných olympijských vítězek? „K tomu můžu říct jen to, že se před ní neuvěřitelně skláním. Už to, co dokázala v roce 2018, bylo neuvěřitelné a jen jí přeju, aby jí ta chuť vydržela co nejdéle. Protože její výjimečnost je právě v tom, že to, co dělá, dělá s obrovskou vervou a láskou," ocenila čtyřiatřicetiletá Sáblíková svoji o osm let mladší parťačku.