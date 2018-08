Budějovice poprvé v sezóně ztratily. Do pauzy jsme podali špatný výkon, štve trenéra Horejše

„Do pauzy jsme podali špatný výkon. Prohráli jsme většinu osobních soubojů a velké problémy nám dělal urostlý útočník Magera. Inkasovali jsme skoro stejné góly, při obou jsme nedůsledně obsadili protihráče," štvalo trenéra Jihočechů Davida Horejše.

Po změně stran se jeho mužstvo zlepšilo. „Hráli jsme skoro na jednu bránu, avšak nevytvořili jsme si moc střeleckých příležitostí. Chyběl nám větší tlak v soupeřově šestnáctce. I proto jsme jenom snížili a neodvezli si ani bod," hodnotil Horejš.

V minulosti oblékal jako hráč brněnský dres. „Prožil jsem zde krásný rok, mám tady pořád řadu známých, s nimiž jsem teď poklábosil. Moc jsem chtěl v Brně vyhrát, ale žádnou speciální prémii jsem pro kluky v kabině nevypsal. Možná proto to nedopadlo," zavtipkoval budějovický kouč.

Vedoucí branku Zbrojovky vstřelil hlavou Lukáš Magera, který po přestupu z Mladé Boleslavi zaznamenal za Brno gól v každém z pěti dosud odehraných utkání. „Je super, že mi to padá. Pár branek bych ale klidně vyměnil za to, kdybychom měli víc než sedm bodů," přiznal.

Liboval si, že Brňané zahráli mnohem kompaktněji než v předchozím nepovedeném duelu na Žižkově. „Zápasu prospělo, že Budějovičtí chtěli hrát otevřený fotbal. Nás samozřejmě trochu poznamenalo jejich snížení na 1:2 na začátku druhého poločasu. Víc jsme se poté zaměřili na defenzívu se snahou o rychlé brejky. Chtěli jsme sice vzadu udržet čisté konto, ale hlavně že jsme zvítězili. Třeba se nám to podaří za týden v Prostějově," přemítal Magera.

To, že Zbrojovka po pauze přenechala iniciativu hostům, si uvědomoval i stoper Lukáš Vraštil. „Dobře jsme ale potom bránili v bloku a skoro do žádné šance jsme je nepustili," tvrdil. Věděl, že jeho celek, jemuž vstup do sezóny příliš nevyšel, už potřeboval konečně zabrat. „Povedlo se a radši nebudeme vyhlašovat, že už se konečně chytíme. Chceme ale samozřejmě uspět ve středu v poháru ve Žďáru nad Sázavou a pak i v sobotu ve druhé lize v Prostějově. Zkrátka musíme makat naplno dál," plánoval.

Vraštilovi bylo původně přiznáno autorství druhé brněnské trefy, potom však rozhodčí označili gól v budějovické síti jako vlastní. „Bylo to tak. Já jsem míč podběhl, ale vzápětí jsem viděl, že skončil v síti. I tak jsem před hostující bránou udělal pořádný kus práce," smál se.