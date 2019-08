Obrali o body Jihlavu i Zbrojovku Brno. Každý zápas je těžký, varuje ústecký kouč Křeček

Když jste na úvod sezony uhráli bezbrankovou plichtu s Jihlavou, mohlo se zdát, že je to pro Ústí vzhledem k domácímu prostředí ztráta. Jenže v kontextu dalších výsledků Vysočiny jste jediným týmem, který s ní neprohrál a zatím držel krok.

Chtěli jsme samozřejmě vyhrát i nad Jihlavou. Ale nakonec jsme brali i bod, protože soupeř prokázal svoji kvalitu a byl to celkově dobrý zápas. První vystoupení jsou o hledání sestavy a herní tváře.

Jak hodnotíte remízu 2:2 na půdě Zbrojovky Brno?

Hráli jsme venku, a navíc před publikem, na které nejsou ústečtí hráči zvyklí. Bylo tam přes tři a půl tisíce diváků, s čímž se tak často nesetkáváme. Před zápasem bychom byli s bodem spokojeni, ale možná jsme si po poslední šanci mohli myslet, že by se daly urvat tři body. Remíza byla nakonec zasloužená.

Dva podzimní souboje s favority druhé ligy už máte za sebou. Jak vnímáte další pokračování soutěže?

Ano, byli to těžcí soupeři a bylo by současně mylné předpokládat, že už to bude snadnější. Prohráli jsme na hřišti nováčka Slavoje Vyšehrad 1:4. I to jen potvrzuje, že soutěž je vyrovnaná. Takže jsme si prožili i první zklamání. Pak jsme zdolali Prostějov a vyhráli jsme v MOL Cupu v úterý v Brandýse nad Labem 10:0. Napadalo nám všechno, na co jsme sáhli.

Co soudíte o pátečním druholigovém soupeři z Pardubic?

Jsou třetí v tabulce. Hodnotím je jako velmi kvalitní tým. Odešel jim sice dlouhodobě nejlepší střelec Petráň do prvoligové Karviné, ale zase kádr doplnili. Chceme utkání zvládnout tak, abychom vyhráli.

Jakou podobu má aktuální strategie ústeckého klubu?

Snažili jsme se v létě udržet kádr pohromadě, což se nepodařilo. Mám tím na mysli odchod Daniela Procházky do Hradce Králové. Trošku mi vadí, že je to do stejné soutěže jako hraje Ústí. Dříve takhle přestoupil do Hradce i Leibl. Nedalo se tomu zabránit a ani jsme nechtěli. A posily? Přestupové okno končí v září a pořád máme možnost přivést jednoho hráče.