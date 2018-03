Zimní nákupy v Baníku Ostrava paradoxně pomohly i druholigovému Ústí nad Labem

Ústí ve snaze o zkvalitnění vlastního kádru paradoxně pomohly masivní hráčské nákupy Baníku Ostrava. V něm totiž před svým příchodem na sever Čech působil trenér Aleš Křeček v roli asistenta tehdejšího ostravského kouče Vlastimila Petržely. Poté, co Baník získal během zimy zkušené borce z české ligy a v jednom případě i z Turecka (brankář Laštůvka, V. Procházka, Fillo, Diop, Fleišman) se ocitla skupina hráčů na listině nepotřebných. A toho využilo vedení ústeckého klubu. „Hned v lednu přišel gólman Petr Vašek, potom útočník Alexandr Jakubov a nakonec i stoper Jakub Pokorný. O něm vím, že na podzim odehrál v základní sestavě třináct ze šestnácti prvoligových zápasů, jenže po příchodu Vaška Procházky z turecké ligy by už neměl v Baníku takovou pozici. Uvolnili ho k nám až na poslední chvíli, ale to patří k fotbalu," říká Aleš Křeček.

Kromě ostravské trojice přišli i záložníci Filip Novotný z Jihlavy a Tomáš Ťok ze Slovácka. „Prvně jmenovaný je ústeckým odchovancem, vrátil se po dvou letech. A Ťok má prvoligové zkušenosti už z minulé sezóny, kdy dal dokonce gól za moravský celek v Příbrami," přiblížil kouč další nové tváře.

„Republika je poměrně malá, takže pro fotbalisty by neměl být problém přesouvat se kvůli přestupům nebo hostováním třeba z jednoho konce na druhý. Klukům, kteří jsou na hraně mezi prvoligovými a druholigovými celky, mohou pravidelné starty jen prospět. Čeká nás boj o záchranu, motivace pro klub i hráče před jarem je sama o sobě velká," míní Křeček.

Oživením kádru by mohli být i dosud neznámí mladíci Youba Drame a Olivier Kinque. „Drame se stal druhým nejlepším střelcem týmu v zimní přípravě hned po Jakubovovi, stoper Kinque si doléčuje zranění a měl by se postupně znovu zapojit do tréninku i do hry," uvedl kouč.

Ústečtí měli na úvod jara cestovat k prvnímu mistrovskému zápasu na půdu lídra tabulky do Opavy. Vzhledem k jeho odložení si tak zahrají neplánovaně „přátelák" se Sokolovem. Půjde o čtvrté vzájemné utkání v sezóně. První dvě stihly oba týmy už na podzim v rámci Fortuna národní ligy ve druhém kole a v šestnáctém kole. A před deseti dny se střetly v zimní přípravě v Roudnici, tentokrát se potkají v Sokolově.