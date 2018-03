Chceme jaro zvládnout jako Sigma, velí před prvním utkáním kapitán Opavy Kuzmanovič

Do jara vstupujete z první pozice a v roli největšího kandidáta na postup. Na své pronásledovatele máte ale minimálním náskok. Jste dobře připravení?

Jsem rád, že jsme v roli favorita, přestože když nepočítám Zdenu Pospěcha a Pavla Zavadila, tak moc nás o postup ještě nehrálo, nepoznalo roli favorita. Vždycky to byla spíše záchrana nebo střed tabulky. Ale věřím, že jsme všichni dobře nachystaní a moc se těšíme, až to vypukne. Roli favorita bereme.

Opavský kádr se v zimě téměř nezměnil. Přišli jen tři hráči. Je to dobře?

Přišli výborní kluci, Jarda Svozil posílil defenzivu, Kuba Janetzký, který není nový, už s námi hrával a je vynikající. Má velkou budoucnost a věřím, že nám také pomůže. No a Ondra Kotlík, to je pracovitý kluk, který na tréninku vypadá velmi zajímavě. Věřím, že i on by nám mohl pomoci.

Do tréninku se zapojil i Zdeněk Pospěch. Co říkáte jeho na případný návrat?

Vypadá po fyzické stránce, byť měl půlroční pauzu, výborně. Je snad lépe připravený než já (smích), ale nejde jen o fyzičku. Jeho zkušenosti jsou neoddiskutovatelné. Je to vynikající fotbalista, který má za sebou skvělou kariéru. Jsme za něho rádi a osobně budu rád, když bude v kabině co nejčastěji.

Vnímáte ho jako takovou pojistkou pro těžké zápasy?

Může to tak být, protože loni, kdy jsme se prali o druhou příčku s Baníkem, nám chyběl. Ale nemyslím si, že až tak herně na hřišti, ale spíše v kabině. Jeho zkušenosti jsou k nezaplacení. Má za sebou hodně těžkých zápasů a určitě nám dodá nějaký ten klid navíc a bude to s ním ještě lepší.

Třinec, Příbram, České Budějovice a Pardubice na vás dotírají. Rozhodne se mezi vámi a těmito týmy?

Samozřejmě, ale neodepisoval bych ani Hradec Králové. Po špatném podzimu nemá už co ztratit, půjde do toho vabank. Já si hlavně přeji, ať postoupíme my. Kdo bude ten druhý za námi, to je mi už jedno.

Před sezónou jste se trochu obávali role favorita. Je z tohoto pohledu tato sezóna těžší, než ty předchozí, kdy jste útočili zezadu?

Loni všichni viděli, že na to máme, že chceme postoupit, ale pozornost byla zaměřena hlavně na Sigmu a Baník. Kvůli tomu jsme byli v uvozovkách pod menším tlakem a možná se nám hrálo o něco lépe. Ale teď jasně bereme roli favorita a chceme jaro zvládnout tak, jako to dokázala Sigma. Máme na to a je to v našich rukou.

Bude výhoda, že největší tři soupeře Třinec, České Budějovice i Příbram máte doma?

Jo, o tom jsem přesvědčený. Na druhou stranu nás stále strašně mrzí porážky venku s Budějovicemi a v Příbrami. Máme jim co vracet a věřím, že když zvládneme domácí zápasy, nakročíme k postupu.

O Opavě se dlouho říkalo, že podzim má výborný, ale jara už tolik nezvládá...

Myslím, že loni jsme se té nálepky už zbavili, protože na jaře jsme udělali více bodů než na podzim. V součtu minulé a této sezóny jsme získali před devadesát bodů. Snad v tom budeme pokračovat a jaro zvládneme alespoň stejně jako loni. To by mohlo stačit.