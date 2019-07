Kolář s Kúdelou nás udrželi v zápase, porážka je pro Zlín krutá, přiznal Trpišovský

Zleva brankář Slavie Ondřej Kolář a Antonín Fantiš ze Zlína, který se dostal do obrovské šance.

„Naposledy jsem tady vyhrál strašně dávno, když jsem ještě vedl Žižkov,“ vzpomíná si trenér Pražanů. Ani v pondělním podvečeru to dlouho nevypadalo, že by Slavia měla ve Zlíně uspět.

„V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší. Nevedli jen díky výbornému výkonu brankáře Koláře. A při Fantišově tutovce nás spasil pohotový Kúdelův skluz. Především oni dva nás udrželi v zápase,“ tvrdí Trpišovský.

Kritika o přestávce

O přestávce byl ke svým hráčům v kabině hodně kritický. „My jsme se totiž dostávali do zápasu strašně pomalu. Zejména zpočátku nám scházela dynamika a větší aktivita. Vyříkali jsme si to a po pauze jsme už zahráli podstatně lépe. Na rozdíl od soupeře se nám podařilo vstřelit gól. Porážka je ovšem pro Zlíňany docela krutá,“ uznává.

Trpišovský ví dobře, že úvodní ligový duel bývá pokaždé hodně ošidný. „O to jsem radši, že jsme nakonec brali tři body, i když jsme to neměli vůbec jednoduché. Kluci se naštěstí stihli do zápasu vrátit. Výsledkově pro nás dopadl dobře,“ oddechl si.

Hráči Slavie se radují z gólu. Trefil se Josef Hušbauer.

Dalibor Glück, ČTK

Pochválil autora vítězného gólu Hušbauera. „Byl po pauze u většiny důležitých okamžiků. A taky patřil k našim nejběhavějším hráčům,“ všímá si Trpišovský.

Má za to, že se střetnutí muselo fanouškům líbit. „K vidění byl zajímavý fotbal, snad se tedy bavili. O solidní úroveň utkání se značnou měrou zasloužili i Zlíňaně. Podali výborný výkon,“ vzdal hold poraženému soupeři.