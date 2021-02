Chybí mi odvaha a hlad v koncovce, upozornil po porážce s Plzní trenér Baníku Kozel

Plzeň mohla mít cestu za třemi body o mnoho složitější, kdyby deset minut po přestávce domácí Brazilec Carlos De Azevedo lépe naložil se svou šancí. „Zvolil střelu zpoza vápna, což mu vyčítám," zlobil se trenér Baníku Luboš Kozel na stále se opakující ostravský problém.

„Finální fáze je naše největší slabina. Plno situací se dá řešit jinak. Carlos mohl jít sám. Chybí mi v naší hře větší odvaha a hlad v koncovce. Rozhodla pasáž ve druhé půli, kdy jme nestihli vystřídat a vzápětí dostali první gól," uvedl Kozel.

Zleva Martin Fillo z Ostravy a Šimon Falta z Plzně.

Petr Sznapka, ČTK

Úvodnímu gólu předcházelo mizerné pokrytí nahrávajícího Šulce i patičkou zakončujícího Ondráška. Prvně jmenovaného neuhlídal Ndefe, pohyb Ondráška vypustil Svozil. „Ten gól byl vyústěním tlaku Plzně. Měli jsme si v tu chvíli počínat zkušeněji. Mohli jsme hru přerušit, abychom mohli vystřídat a situaci dohrát daleko lépe," upozornil Kozel.

V defenzivní hře ale trenér Baníku zásadní problém neviděl. „Plzeň neměla nějaké vyložené šance. Nemohu říct, že v defenzivě bychom hráli špatně. Ale na druhou stranu je pravda, že jsme dvě branky dostali," řekl Kozel.

Větší potíže má podle něj současný Baník na druhé straně hřiště. „Potřebujeme z našich šancí vytěžit více. Nejsem spokojený s bodovým ziskem v jarní části, nejsem spokojený s ofenzivní fází, která nás limituje. Ale v porovnání s loňským jarem je vidět rozdíl ve způsobu hry i v tom, jak jsme aktivní a snažíme se soupeři konkurovat v náročném způsobu hry. V tom jsme se určitě posunuli," popsal ostravský trenér.

Baník se ve středu výhrou nad Libercem v dohrávce 9. kola posunul do první pětky. Udržel se v ní ale jen do neděle. Pohárových ambicí se ale nevzdává. „Chtěli jsme se výhrou nad Plzní přiblížit týmům nad námi, ale jsme teprve v půlce sezony, nic nevzdáváme. Je to tam okolo nás hodně natěsnané," zdůraznil záložník Adam Jánoš.