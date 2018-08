Rozhodčí v kaluži krve! Po zásahu lahví musel na šití. Předseda svazu šokován

Svíjel se v bolestech v kaluži své vlastní krve. Na švédského pomezního rozhodčího Fredrika Klyvera přilétla během zápasu 3. předkola Evropské ligy mezi fotbalisty Štýrského Hradce a Larnaky z hlediště láhev s vodou. A následky? Podle předsedy švédského fotbalového svazu musel Klyver odjet do nemocnice na šití.

Do konce duelu zbývala necelé čtvrthodina. Larnaka vedla na hřišti rakouského soupeře 2:0, což se nelíbilo domácím příznivcům, a proto jeden z nich hodil v 78. minutě z hlediště láhev s vodou. Trefil jí přesně hlavu pomezního sudího Klyvera, který se okamžitě skácel k zemi.

Jak ukazují záběry, měl k tomu pádný důvod. Na hlavě měl velkou tržnou ránu, kterou mu ošetřili lékaři na hřišti. Rána ale byla tak hluboká, že byl sudí převezen do nemocnice, kde musel na šití. Hlavní arbitr Mohammed Al-Hakim okamžitě duel přerušil a hráče poslal do kabin.

Utkání se ale po čtyřicetiminutové pauze dohrávalo, což velmi překvapilo předsedu švédského fotbalového svazu Stefana Johannessona. „Považuji za zvláštní, že se zápas dohrával. Upřímně tomu nerozumím, ale UEFA tak rozhodla. Kdyby se to ale stalo ve Švédsku, duel by byl předčasně ukončen a rozhodně by se nedohrával," řekl pro švédský deník Aftonbladet a zároveň řekl, že rána v hlavě rozhodčího byla čtyři až pět centimetrů hluboká.

Ve svém prohlášení se k incidentu vyjádřil i rakouský celek, kterého zřejmě nemine tučná pokuta. „Takové chování našeho fanouška je neakceptovatelné. Ničí to reputaci fotbalu i našeho klubu. Vždy se snažíme vidět fotbal jako pozitivní oslavu. Fair play je naší největší prioritou. Proto se omlouváme, že došlo ke zklamání mnoho fotbalových fandů."

Podle rakouské televize ÖRF policie viníka incidentu už dopadla, přestože se okamžitě pokoušel ze sektoru utéct. Identifikován byl podle videozáznamu.

Larnaka nakonec duel dotáhla do vítězného konce a po výsledku 2:0 má nakročeno k postupu do další fáze.