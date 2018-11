Multifunkční Hübschman. Jablonecký kapitán na tiskové konferenci v Astaně sám sobě tlumočil

V Astaně jste se rozhodli zůstat v českém čase, jak se tento model osvědčil? Když si nejzkušenější hráč Severočechů všimnul, že překladatel dotazu moc neporozuměl, aby ho přeložil, promptně zareagoval a sám ho hodil do ruštiny. A pak si i sám odpověděl. „Cítíme se normálně, vstali jsme na kazašský čas asi hodně pozdě, ale teď jsme připravení na trénink. Nevidím v tom žádný problém, že jsme zůstali v našem čase," řekl.

V podobné roli se ocitl již po příletu do Astany v úterý večer, kdy do češtiny překládal krátký rozhovor s ukrajinským spoluhráčem Eduardem Sobolem. Jak svou roli bral?

„Jsem k dispozici všem spoluhráčům. Snažím se pomoci, když je potřeba. Teď bylo potřeba překládat, tak překládám. Vnímáme se jako jeden tým, jako jedna rodina a každý se snaží pomoci tomu druhému. Někdo je tady delší dobu, někdo kratší. Sám jsem byl v cizině, takže vím, jak je to těžké pro každého cizince, s řečí, s mentalitou, se vším," vysvětlil Hübschman na letišti.

Pozor na umělý trávník

Co si myslí o krytém stadionu Astana Arena? „Vypadá pěkně, nemá sice přírodní trávu, ale to jsme věděli hned po losu, není to nic nového. Musíme se na to co nejvíce připravit a zvyknout si na tréninku, kde budeme mít možnost si to vyzkoušet. Umělka je specifikum sama o sobě. Ne tak často na ní hrajeme oficiální zápasy. Zatahovací střecha pro nás může být plusem, že nám nebude tak velká zima."

Vyjádřil se i k tomu, který z duelů byl zatím pro Jablonec v Evropské lize nejtěžší. „Nejvíce problémů jsme měli asi doma s Astanou, i když paradoxně nejhorší výsledek jsme udělali v Rennes."

Zkušený fotbalista také prozradil, jaké cíle si dává před pokračováním EL Jablonec. „Máme za sebou tři zápasy. Šli jsme do Evropské ligy s tím, abychom hráli důstojnou roli, což podle mě plníme. Už by ale bylo na čase udělat víc bodů než jeden a snažit se jít za postupem," míní lídr jabloneckého týmu. Pozor si Severočeši musejí dát na klíčové hráče soupeře. „Hodně gólů dává určitě Tomasov, Kabananga jich sice nedává tolik, ale je pro ně důležitý hráčem. Dobří jsou pak oba stopeři a gólman."