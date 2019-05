Čech po hořkém finále: Budoucnost? Teď jedu se synem na turnaj

Ani den po středečním finále Evropské ligy proti Chelsea (prohra 1:4), ve kterém uzavřel svoji kariéru, brankář Arsenalu Petr Čech neprozradil, jaké budou jeho další kroky. Ani lehce nenaznačil, jestli je ve hře návrat do Chelsea, kde má podle britských médií nastoupit do funkce sportovního ředitele.

„Nejbližší plány? Pojedu na fotbalový turnaj hráčů do deseti let, sledovat svého syna Damiána. Co přijde dál? Uvidíme, co přinese čas," řekl Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Ve finále dělal, co mohl, chytil několik šancí Blues. Na čtyři střely byl však krátký. „Prvních pětatřicet minut jsme měli zápas pod kontrolou, před přestávkou si soupeř vytvořil šance. Na začátku druhého poločasu přišla dvacetiminutovka, která zápas rozhodla. Pak už pro nás nebylo cesty zpátky," uvedl Čech, který po brance Iwobiho na 1:3 v sobě zažehl myšlenky na obrat. Ten však nepřišel, vzápětí totiž inkasoval počtvrté.

„Když jsme snížili, věřil jsem, že případný druhý, kontaktní gól, by mohl soupeře znervóznit. Naopak my bychom mohli přemýšlet na neuvěřitelný obrat. Ale tento scénář vzal rychle za své, Chelsea jsme zase nechali odskočit na tři góly a bylo rozhodnuto," podotkl 37letý brankář.

Přímo na hřišti s ním rozmlouvali a loučili se zástupci obou týmu. Co od nich slyšel za slova? „Tam nemá člověk moc co říct. Pogratuluje soupeři a jde dál svojí cestou. Vítězové jdou slavit, poražený musí najít způsob, jak spolknout prohru. Na proslovy není čas," uvedl Čech, kterého potěšily spousty vzkazů ke konci kariéry na sociálních sítích.

„Gratulace ke kariéře jsem zaznamenal, hodně z nich mě potěšilo. Jsem rád, že moje kariéra zanechal stopu, jakou zanechala. A že ji i ostatní ocenili," dodal Čech.