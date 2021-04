Dojatý Tvrdík! Šéfa Slavie dostalo uvítání v Londýně, co se stalo?

Dojatý. Možná se mu do očí draly i slzy. Nikoliv však smutku, ale štěstí. Předseda představenstva fotbalové Slavie byl úplně hotový, sotva vkročil na anglickou půdu. Po příletu do Londýna ho do kolen dostalo uvítání na letišti. Tam totiž slávisty pozdravit reprezentační záložník Tomáš Souček, který dříve válel v Edenu a nyní září v Premier League v barvách West Hamu. „Vidět legendu Tomáše Součka čekat na letišti na svůj klub, to Vás opravdu dojme," napsal Tvrdík na sociální sítě. Slavia se ve čtvrtek utká v Evropské lize s Arsenalem.