Tvrdá kritika Barcelony. Bez Messiho by byla průměrným klubem, říká argentinský kouč

Pod tvrdou palbou kritiky se nedávno ocitl Lionel Messi. Té ho podrobil jeho slavný předchůdce Diego Maradona. Sedmapadesátiletá legenda zpochybnila Messiho význam pro národní tým. "Nemá cenu mu přisuzovat vůdcovské schopnosti, které se snaží praktikovat v Barceloně. Do národního týmu je totiž není schopen přenést," pustil se do hvězdy mistr světa z roku 1986. A právě do katalánského giganta se pro změnu obul argentinský kouč Ángel Cappa. Barca bez Messiho? Jen průměrný klub," ohodnotil úřadujícího mistra dvaasedmdesátiletý trenér.

Barcelona je po odehraných osmi kolech La ligy na druhém místě o bod za vedoucí Sevillou. V poslední době však zažívá nevídanou výsledkovou i herní bídu. Ve čtyřech duelech si připsala jen tři body za tři remízy a jednu prohru.

A podle trenéra Cappa by na tom španělský gigant byl ještě mnohem hůře, kdyby ve svých řadách neměl argentinského kouzelníka. "Messi zachránil Barceloně hodně bodů, nebýt jeho, byl by to jen průměrný tým, který by byl v tabulce kolem desátého místa," nešetří giganta trenér.

Jeho slova potvrzují i následující statistiky. Barcelona dala v odehraných osmi zápasech La ligy devatenáct branek, na deseti z nich se brankou či asistencí podílel právě Messi. Jednatřicetiletý útočník si připsal šest přesných tref, na čtyři další nahrál.

Ani Lionel Messi porážce nezabránil

Sergio Perez

Cappa však zároveň souhlasí s prohlášením Diega Maradony, který svého slavného následovníka kritizoval za to, že nedokáže vůdcovské schopnosti přenést i do národního týmu.

"Ano, je pravda, co říká Diego. Messiho opravdu není třeba bezmezně uctívat. Je to bezesporu vynikající hráč, ale hodně také dělá ten mediální povyk okolo něj, v národním týmu už tak nezáří," připustil Cappa.

Ostřílený manažer se vyjádřil i k novému kouči argentinskému národnímu týmu Lioneli Scalonim. "Neměl by u reprezentace zůstat. Nemá dost zkušeností na to, aby zvládl tak náročnou roli. Správnou volbou by byl Mauricio Pochettino," navrhuje šestačtyřicetiletého trenéra Cappa.